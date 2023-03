Paris é logo ali: Torre Eiffel em Lagoa Santa divide redes sociais

A réplica da torre francesa tem 30 metros de altura e está sendo construída em frente ao principal ponto turístico da cidade, a Lagoa Central (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) A construção da réplica da Torre Eiffel em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deu o que falar nas redes sociais do jornal Estado de Minas após publicação da notícia nessa terça-feira (28/2). Com mais de mil comentários, internautas e moradores brincaram e levantaram questionamentos sobre os impactos ambientais, patrimoniais, culturais e históricos na cidade berço da paleontologia e espeologia.

O morador Adalto Figueiredo aponta que a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Lagoa Santa não permite a construção de edifícios com mais de dois andares, cerca de seis metros de altura, na orla lagoa. “A pergunta que eu faço é o seguinte: está se construindo essa torre de 30 metros, eu gostaria de saber como foi a autorização dessa obra.”

O publicitário Felipe de Araújo repudia a construção. "Acho que foi um conceito muito equivocado. Nós temos ícones tão bonitos aqui no Brasil e não precisava buscar em outro país. Gostaria que a cidade e seus moradores dessem mais valor à sua história. Temos as pinturas rupestres na Gruta das Lapinha, o registro do crânio de Luzia e o museu de Dr. Lund. A cidade desconhece o valor a palenteologia. Vejo estrangeiros visitando Lagoa Santa justamente para conhecer o legado dos estudos dos fósseis de homens pré-históricos, enquanto, aqui, os moradores não sabem nada da história da cidade. Isso precisa ser melhor explorado."

No facebook do Estado de Minas, Vania Elizabeth Abreu sugeriu que a obra poderia valorizar os artistas nacionais e fazer um concurso para escolher uma escultura que simbolizasse a cidade. “Assim como foi feito com a torre francesa, fruto de um concurso no país para celebrar o centenário da Revolução Francesa, deveriam ter feito um concurso aqui.”

Outros internautas afirmaram que o novo monumento é uma “cafonice total”, “coisa mais brega” "com 30 metros vai ser confundida com a torre da Cemig" e outros brincaram dizendo “se não posso ir a Paris, Paris vem até mim” e “vou de moto para Paris”.

Teve também quem aprovou a Torre Eiffel de Lagoa Santa. O morador Leonardo Miranda comentou que a obra, localizada no bairro Várzea, está próxima da casa dele e que a região está cada vez mais valorizada e bonita. “Muita gente passeando, isso tem gerado cada vez mais renda e empregos ao município.”

Sobre a Torre Eiffel mineira

A Torre Eiffel de Lagoa Santa está localizada em uma área de 8 mil metros quadrados onde vai funcionar um complexo esportivo e de lazer.

De acordo com empresário responsável pelo empreendimento, Gabriel Gurgel, para erguer os 30 metros da estrutur foram necessárias 25 toneladas de aço carbono e diferentemente da original, os visitantes não poderão subir nela e ter acesso ao topo. "Não dá pra subir e não tem elevadores, a torre é temática para registro de fotos" afirma.

Segundo o empresário, a construção da torre de Lagoa Santa custou R$ 900 mil e gerou 45 empregos diretos e 30 indiretos.

A área escolhida para a construção do Gurgel Beach Club também terá seis quadras de futevôlei, quadras de Beach Tennis, playground para as crianças, bar com tema praiano e um palco para shows.

Área verde derrubada

Até 2021, na área onde está sendo construído o complexo esportivo havia inúmeras árvores centenárias que foram derrubadas. De acordo com imagens do Google Street View, uma linha do tempo mostra a área verde preservada até junho de 2021. Em dezembro do mesmo ano, uma placa do empreendimento de lazer e esporte já estava instalada e em novembro de 2022 o recurso de visualização de áreas do Google mostra a área sem nenhuma árvore.

O recurso do Google Maps fotografou a linha do tempo de onde será implantado o empreendimento, dezenas de árvores foram derrubadas (foto: Reprodução/ Google Street View)

A prefeitura de Lagoa Santa foi procurada pela reportagem do Estado de Minas para esclarecer sobre os processos de licenciamento da obra, o corte das árvores centenárias bem como sobre a proibição de construções acima de dois andares no entorno da Lagoa Central. Até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Também procurado pela reportagem para esclarecer sobre o licenciamento da obra em uma região de sítio natural, o empresário Gabriel Gurgel não respondeu às perguntas até a publicação da matéria.