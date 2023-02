Carnaval de BH: SLU recolhe 347 toneladas de lixo em quatro dias de folia

Ao todo, os garis da SLU retiraram 347 toneladas de lixo das ruas de BH nos últimos quatro dias de Carnaval (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Desde a última sexta-feira (17/2), o Carnaval já resultou em 347 toneladas de lixo recolhidas das ruas de Belo Horizonte pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O balanço, divulgado pela prefeitura, computa dados até segunda-feira (21/2).Mesmo em um balanço parcial da festa, a quantidade de lixo chama a atenção. O número, no entanto, ainda é bem menor (59%) que o do último carnaval oficial, no início de 2020, antes da da pandemia de COVID-19. Nesse período, a prefeitura recolheu 848 toneladas de resíduos nas ruas.Até segunda-feira (20/2), foram quase 890 garis, em média, trabalhando nas ruas por dia. A SLU ainda não contabilizou a quantidade de água gasta para limpar a cidade.Ao todo, desfilaram 183 blocos e a cidade teve 1.826 banheiros químicos, em média, espalhados pelas ruas a partir de sexta. Para todo o período oficial da festa, que vai de 4 a 26 de fevereiro, 493 blocos foram cadastrados na PBH.Nesse período, Belo Horizonte registrou quase 500 atendimentos médicos aos foliões nas unidades de saúde da capital. De acordo com o balanço da PBH, foram 470 ocorrências. A maior parte delas (37%) no domingo de Carnaval.No trânsito, ponto sensível da cidade durante o carnaval, 421 funcionários da BHTrans, em média, trabalharam no fim de semana da festa. Ao todo, foram 1.930 bloqueios de vias entre sexta e segunda-feira e 200 linhas de ônibus tiveram seu itinerário modificado.