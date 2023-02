Bebê de 6 meses morre com suspeita de dengue grave, no interior de Minas

Criança estava internada na Santa Casa de Misericórdia da cidade com sintomas de inflamação na garganta e no ouvido (foto: Jornal do Sudoeste/Reprodução) A Secretaria de Saúde de São Sebastião do Paraíso, na Região Sudoeste de Minas Gerais, investiga a morte de um bebê de seis meses por dengue. O óbito foi registrado nessa quarta-feira (15/2) A suspeita é que a criança estivesse com um caso de dengue grave, popularmente conhecida como dengue hemorrágica.





A criança, que não teve sua identidade informada, estava internada na Santa Casa de Misericórdia da cidade, após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento, com sintomas de inflamação na garganta e no ouvido.









Durante transmissão ao vivo nas redes sociais da administração pública, nessa quarta-feira, Morais pediu ajuda da população para que os focos de proliferação do mosquito Aedes Aegypti , transmissor da dengue, zika e chikungunya, sejam eliminados. O chefe do Executivo municipal disse, ainda, que cidades próximas a São Sebastião do Paraíso estão com surto de dengue





“Quando nós fazemos mutirões de limpeza nos bairros, percebemos um acúmulo de lixo fora do normal, e isso faz com que a gente veja um potencial de criadouros do mosquito da dengue. Se todo mundo cuidar do próprio lixo, se todo mundo cuidar do próprio espaço, do próprio ambiente, eu acho que a gente consegue minimizar esses impactos para que isso não aconteça com outras famílias”, afirmou.

Minas Gerais

Até segunda-feira (13/2), quando foi publicado o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas já havia registrado 7.912 casos confirmados de dengue. Três pessoas morreram em decorrência da doença, e a causa de outras dez estão sendo investigadas.

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 12.225 casos prováveis da doença, dos quais 2.966 foram confirmados. Até o momento, não há nenhum óbito confirmado por chikungunya em Minas Gerais e um em investigação. Quanto ao vírus zika, até o momento foram registrados 57 casos prováveis. Há um caso confirmado para a doença e não há óbitos por zika em Minas Gerais, até o momento.





Já em São Sebastião do Paraíso, 165 casos foram confirmados até o início desta semana.

De acordo com a SES, em 2023 já foram confirmados 80 casos de dengue grave no Estado. Em 2022, foram 702 contaminações da forma mais severa da doença.