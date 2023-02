Suspeito de agredir ex-namorada volta a estudar medicina na PUC Minas

José Flávio Carneiro dos Santos, que foi expulso da PUC Minas em 2021, voltou a fazer as aulas do curso de medicina no Campus de Poços de Caldas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Suspeito de agredir a ex-namorada em 2021, José Flávio Carneiro dos Santos voltou a estudar medicina na PUC Minas. Quando as agressões foram denunciadas, o suspeito foi expulso da universidade.

Em nota, a PUC informou que formalizou um acordo com o advogado de José Flávio na Justiça e que o ex-aluno retomou as atividades acadêmicas na Universidade, sendo imposta a condição de cursar as disciplinas restantes, exclusivamente, no Campus da PUC Minas em Poços de Caldas.

Em 2021, José Flávio foi indiciado por lesão corporal. Ele é suspeito de agredir a ex-namorada, a também estudante de medicina Gabriela Campos Duarte Machado. Os dois eram alunos do campus Betim, na Grande BH.

O crime ocorreu na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Gabriela usou o Instagram para desabafar sobre a violência e o post viralizou.

Em nota, a defesa de Gabriela informou que recebeu a reintegração de José Flávio aos quadros da PUC com imensa surpresa, decepção e indignação.

"A expulsão do agressor havia ocorrido depois de um longo processo disciplinar, uma grande mobilização de todo o corpo estudantil e após uma deliberação do próprio Diretor da Faculdade de Medicina, em decisão cuja legitimidade foi confirmada à unanimidade pelo TJMG. A Defesa de Gabriela sequer foi comunicada pela PUC a respeito da decisão de reinclusão de José Flavio, e jamais participou ou participaria de qualquer acordo nesse sentido, mesmo porque, é inacreditável que após tanta luta e esforço por parte de toda a comunidade acadêmica a PUC venha a admitir tal tipo de situação e indivíduo”.

Nas redes sociais, o Diretório Acadêmico de Medicina da PUC de Poços de Caldas repudiou todo e qualquer ato de assédio moral, sexual e violento contra a mulher. Nos comentários da publicação, muitos alunos se indignaram com o retorno de José Flávio ao curso, comentando #AgressorNaoViraMedico.

“Um absurdo a posição da PUC. Estão colocando em risco não só as alunas mas as pacientes que são atendidas no serviço público de saúde de Poços e de toda a região”, comentou um estudante.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a defesa de José Flávio Carneiro dos Santos e aguarda retorno.