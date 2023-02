Cidade mineira registra metade do volume de chuva esperado para o mês

Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no resgate de pessoas ilhadas na cidade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A cidade de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou em um dia mais da metade do volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Segundo a Climatempo, a estação de Cruzeiro, que fica no município, acumulou 113,1 mm, o que corresponde a 55,1% do esperado para o mês.

A média climatológica de fevereiro na cidade é de 205,1 mm. Em nota, a Prefeitura de Camanducaia informou que, devido ao grande volume de chuva nas últimas horas em toda região, diversos pontos do município foram afetados.

Equipes da Defesa Civil da cidade e da Secretaria de Obras, com o apoio da Polícia Militar, estão, desde o início da madrugada de hoje, trabalhando para amenizar os impactos causados pela chuva.

Na manhã desta sexta-feira (10/2), ainda há pontos de alagamento na cidade e risco de deslizamentos.

Leia também: Idosos ficam presos em casa alagada

“Se estiver exposto a situações de risco, que exijam a atuação de profissionais, você deve acionar a Defesa Civil”, informou a prefeitura.

O Corpo de Bombeiros atua na cidade no resgate de pessoas ilhadas.

Leia mais: Cidade mineira cancela carnaval por causa das fortes chuvas

Ainda não se sabe o número de pessoas desalojadas e desabrigadas na região.

Chuva em Minas

Segundo o último boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, subiu para 266 o número de cidades em situação de emergência devido às chuvas. Atualmente, 2.114 pessoas estão desabrigadas, 12.166 estão desalojadas e 22 pessoas perderam a vida no estado.