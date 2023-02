Bombeiros resgatam corpo em lagoa de Francisco Sá

Corpo de um homem foi encontrado por moradores que o avistaram boiando (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram, na noite de ontem (9/2), um corpo já em decomposição na lagoa do Parque dos Namorados, na cidade de Francisco Sá, no Norte de Minas.









Após autorização da perícia, os militares do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada do corpo da lagoa, que foi entregue ao serviço funerário local. Até o momento não se sabe a causa da morte.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais