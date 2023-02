Carnaval de BH: rua Sapucaí recebe grades de proteção

Grades de proteção foram instaladas em toda a extensão da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH, já está preparada para receber os foliões durante os dias de carnaval. Toda a extensão da via recebeu grades de proteção nesta quarta-feira (8/2). Até 26 de fevereiro, BH contará com uma extensa programação, incluindo blocos de rua, desfiles de escolas de samba e atrações em diversas regionais da cidade.





Na semana passada, as grades começaram a ser colocadas em pontos da capital , como a Praça da Liberdade, a Praça da Bandeira e a Praça Raul Soares.





Veja os pontos que receberão as grades:





Praça da Liberdade

Praça da Assembleia

Praça Diogo Vasconcelos

Praça Cairo

Praça José Mendes Júnior

Praça da Dandeira

Praça Duque de Caxias

Praça Ernesto Tassini

Praça da Estação

Praça Sete de Setembro

Praça Marília de Dirceu

Praça Afonso Arinos

Praça Benjamin Guimarães

Praça Hugo Werneck

Praça Raul Soares

Praça Rui Barbosa

Praça da Estação

Rua Sapucaí

Praça Comendador Negrão de Lima

Praça José Neves júnior

Praça Zamenhoff

Viaduto Santa Tereza

Palácio das Artes

Rua Sapucaí

Praça Doutor Celestino Marra

Praça Pedro Caram Zuquim

Praça Rio Branco





Segundo a Prefeitura de BH, a medida visa proteger canteiros e o patrimônio público no período em que os eventos carnavalescos estiverem acontecendo na cidade.