Homem abusa de adolescente, de mulheres e ataca policiais militares

Homem assediou uma adolescente, três mulheres e atacou policiais militares em Mutum, no Vale do Rio Doce

A avó da vítima, de 65 anos, ouviu o barulho vindo do banheiro e foi até lá para ver o que estava ocorrendo. Ao ver o homem abusando da neta, ela o empurrou e o tirou de casa. Antes de sair, o homem apalpou os seios da idosa.

O homem, então, voltou para casa. Enquanto ele estava na residência, segundo a PM, assediou mais duas mulheres e ameaçou o esposo de uma delas:

Vítima, de 24 anos: Ela relatou que passava pela casa do homem, quando ele começou a se implicar com ela. A vítima disse que não respondeu às provocações; Vítima, de 28 anos: A mulher contou aos policiais que, ao passar pela frente da casa do homem, ele começou a chamar ela de “gostosa”. Ao pedir para que ele parasse de chamá-la dessa maneira, o homem a xingou de “vagabunda”. Marido da vítima, de 45 anos: Quando a esposa contou para ele que o homem a chamou de “gostosa” e “vagabunda”, ele foi tirar satisfação com o assediador, que ficou irritado, e passou a ameaçá-lo com uma faca e um machado. Inclusive, contou para os policiais que o assediador chegou a riscar um facão na parede enquanto o ameaçava.



Atacou os policiais militares

Depois de tanta confusão, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegarem na residência do homem, ele não os atendeu. Após vários chamados, o homem abriu a janela e começou a discutir com os policiais.

Segundo a PM, os agentes ficaram uma hora e 20 minutos conversando com o homem, até que ele jogou uma faca em direção a um dos policiais. Logo depois, os PMs invadiram a casa. No entanto, o homem reagiu e precisou ser contido com três tiros de arma de choque.

O homem foi levado para o Pronto-Socorro de Mutum. Depois de ser atendido foi encaminhado para a delegacia de Manhuaçu, que investigará o caso.