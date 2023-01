Suspeito de cometer crime na madrugada em Belo Horizonte segue foragido

O pouco movimento na Avenida Pedro II durante a madrugada favoreceu estuprador (foto: Redes sociais)

As polícias Civil e Militar estão à procura de um homem, com aparência de ser um “sem-teto”, que estuprou uma mulher, de 27 anos, na madrugada desta segunda-feira-feira (30/1), em plena Avenida Pedro II, no Bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte.

O fato ocorreu por volta de 2h. A vítima bebia num bar, na Avenida Pedro II, quando resolveu ir embora. Ao sair, sozinha, foi abordada pelo homem, que a agarrou e a arrastou para um ponto deserto da avenida, em que havia um recuo no passeio, dando acesso a uma loja.

O homem arrancou as roupas da mulher e a estuprou. Depois disso, ele teria fugido. A mulher apanhou sua roupa, rasgada, a vestiu e chamou a Polícia Militar.

Com a chegada dos policiais, ela contou que o estupro teria durado cerca de 15 minutos e também o homem a ameaçou. A vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde foi colhido material para exames no IML (Instituto Médico Legal. Ela foi liberada depois de medicada no início da manhã. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil.