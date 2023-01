Inscrições para vagas remanescentes na rede estadual de ensino começam hoje

Documentação necessária envolve CPF, RG e presença dos pais no dia da confirmação da inscrição (foto: foto: Marco Evangelista/Agência Minas/Divulgação)

As inscrições para as vagas remanescentes da rede estadual de ensino de Minas Gerais, começam nesta sexta-feira (27/1), pelo Sistema único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

As inscrições devem ser feitas até o dia 10/02 no site cadastro escolar.educacao.mg.gov.br.

É necessário ter mais de 18 anos ou um responsável para preencher o formulário de inscrição e o tipo de ensino, nível, etapa e turno que o aluno pretende estudar.

O candidato terá até dois dias úteis para confirmar a matrícula – é possível validar presencialmente, na instituição escolhida, apresentando a documentação necessária.

“Caso não compareça nesse prazo, ele perderá a vaga e terá que se inscrever novamente no sistema”, diz o secretário de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso.

Documentos exigidos:

1- documento de identidade ou certidão de nascimento/casamento;

2- CPF do aluno original e cópia;

3- comprovante de residência;

4- histórico escolar ou declaração de transferência;

5- histórico escolar ou declaração do ensino médio;

6- histórico escolar ou declaração de escolaridade, comprovando matrícula no ensino médio;

7- menores de idade devem apresentar CPF, RG e estar acompanhados dos pais.