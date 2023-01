Homem agride com facadas vizinha de sua namorada que tentou separar briga

Entrada do Aglomerado Pé de Vento, no Bairro Pindorama, em Belo Horizonte (foto: CBMMG)

Uma briga de um casal no fim da noite de domingo (22/1) terminou com a vizinha da mulher, Evanir da Conceição Bento, ferida com duas facadas, uma na mão direita e outra no antebraço esquerdo. O agressor, Marco Antônio dos Santos, de 48 anos, está foragido.



A briga aconteceu no Beco do Carmo, 23, Aglomerado Pé de Vento, no Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima foi esfaqueada ao tentar separar a discussão entre o casal.

Segundo informações do tenente PM Pinheiro, que atendeu a ocorrência, a namorada de Marco Antônio, Fabíola Glauciene de Oliveira Pinto, de 41 anos, e Evanir estavam tomando cerveja em um bar próximo de onde moram - elas são vizinhas.

Por volta de meia-noite, retornaram para casa. Quando Fabíola chegou ao imóvel, percebeu que a porta estava arrombada. Ela entrou na casa e encontrou o namorado, com quem se realciona há dois meses. Ele tinha uma faca nas mãos e passou a agredi-la com socos e pontapés.



Fabíola começou a gritar e Evanir foi até o local para socorrê-la. Ao ver as agressões de Marco Antônio em Fabíola, tentou ajudar a amiga e, nesse momento, foi agredida com facadas desferidas por Marco Antônio.

Após as agressões, o homem fugiu. Evanir foi socorrida e levada para o Hospital Odilon Behrens, onde foi medicada e liberada, na manhã desta segunda-feira.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia Noroeste, no Carlos Prates.