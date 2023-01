Morte de jovem que saiu para ir a boate é cercada de mistérios

Primeiros exames realizados no IML não apontaram marcas de agressão ou abuso sexual (foto: Reprodução/EM/D. A. Press)

A Polícia Civil trabalha para juntar as peças que podem determinar a verdadeira causa da morte de Maria Eduarda Leal Antunes, de 20 anos. A jovem saiu de casa, na noite de sábado (14/01), para ir com uma amiga, a um boate, em Pirapora, no Norte de Minas. O corpo dela foi encontrado no Bairro Shekinah, na mesma cidade, na manhã de quarta-feira (18/1).



Segundo a delegada Daniela Muritiba, da 5ª Delegacia Regional de Pirapora, que preside o inquérito, até o momento, a morte da jovem está cercada de mistério.

Ela contou que não existem marcas de ferimentos ou agressões no corpo e nem sinais de estupro, o que ficou confirmado no exame de corpo de delito realizado no Instituto Médico Legal (IML).

Outros exames ainda serão realizados em material colhido no corpo. Existe, segundo ela, a possibilidade de que a morte tenha sido por mal súbito, mas tudo dependerá do resultado oficial dos exames que foram realizados no IML e que, por hora, estão em análise.

Paralelamente, a Polícia Civil conta com imagens de um vídeo em que há um lapso de dois minutos. Apesar do problema, a delegada não acredita que as imagens tenham sido apagadas, mas sim que tenha ocorrido um defeito no equipamento. A sequência mostra imagens após ao momento em que a jovem cai.

“Estamos procurando outras câmeras, em casas da redondeza, que possam nos ajudar a elucidar a morte”, diz a delegada.

Entenda o caso

Maria Eduarda saiu de casa na noite de sábado, em companhia de uma amiga, para ir a uma festa em uma boate. Elas ficaram no local o tempo todo e quando saíram de lá, foram à casa de de um homem. Também existem imagens da jovem na casa durante as comemorações.Outro vídeo registra momentos por volta das 11h de domingo (15/1). Nestas imagens, Maria Eduarda caminha por uma rua erma e, assim que pára ao lado de um carro, entre uma árvore e um poste, ela desaparece da imagem. A impressão que se tem é que ela cai.

O corpo da jovem foi sepultado na tarde de quarta-feira (18/1), no Cemitério Municipal de Pirapora.