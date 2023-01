Preso homem que praticava extorsão e estelionato

Homem aplicava golpes em vítimas de Além Paraíba (foto: PCMG)

Uma série de golpes de crimes de extorsão e estelionato, cometidos contra pessoas de Além Paraíba e região da Zona da Mata, foram esclarecidos pela Polícia Civil de Minas Gerais com a prisão de um homem, de 31 anos. A prisão aconteceu em Leopoldina e a PCMG contou com o apoio da Polícia Militar.

As investigações duraram seis meses. Os policiais, a partir das várias queixas, apuraram que o suspeito realizava a prática criminosa por meio de aplicativo de mensagem.

“Ele extorquia diversas vítimas por meio do aplicativo. Normalmente, as vítimas eram pessoas conhecidas dele ou de sua esposa. Quando ele ficava sabendo de algum segredo delas ou algo íntimo das mesmas, passava a ameaçar e extorquir, pedindo dinheiro para que não viesse a público, fazendo ameaças", conta o delegado Thiago Carvalho Couri.

Os policiais descobriram que o homem utilizava as contas bancárias da esposa dele e de seu pai para receber os valores cobrados das vítimas. “No ano de 2022, o autor foi identificado, qualificado e indiciado”, informa o delegado, que confirma que, mesmo ciente dos procedimentos em seu desfavor, o suspeito chegou a cometer a prática criminosa contra duas meninas, em Além Paraíba.

Neste início de ano, o homem voltou a extorquir outra vítima na cidade, que chegou a efetuar depósitos na conta do pai do suspeito. “Ela procurou a Polícia Civil em Além Paraíba e relatou o ocorrido, tendo, de imediato, os policiais civis identificando o autor. Diante dos fatos, levantamentos apontaram que o homem estava homiziado na cidade de Leopoldina, onde ele foi preso com o aparelho de celular dele, objeto do crime”, conta o delegado Thiago.

Ao ser preso, o homem confessou ter cometido os crimes, bem como disse que utilizava o aparelho de sua esposa. “Tudo foi feito sem o conhecimento dela”, afirmou. Depois de ser flagrado, o homem foi encaminhado para o sistema prisional.