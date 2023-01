Preso em BH colombiano procurado pela Interpol

Colombiano está preso no prédio da Polícia Federal, onde aguardará extradição (foto: EM/D. A. Press)

O colombiano Diego Maurício Pulido Pineda, de 38 anos, ex-militar em seu país e condenado a mais de 40 anos por crimes de homicídio e sequestro, foi preso nessa terça-feira (10/01) pela Polícia Militar em um lava-jato no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte, e encaminhado para a Polícia Federal.

Pineda integrava a lista de procurados pela Interpol há seis anos e estaria morando em Belo Horizonte há cinco anos.

A prisão ocorreu por meio de um trabalho conjunto entre a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Federal, que levantou rastros do criminoso na capital mineira. As informações foram repassadas ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), que efetuou a prisão.

Segundo o levantamento das instituições de segurança, Pineda estaria vivendo no Brasil desde dezembro de 2017 e era procurado internacionalmente desde maio de 2018. Ele é condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido em 24 de maio de 2012, na cidade de Manizales, estado de Caldas, na Colômbia. Ainda segundo as investigações, Pineda seria ligado ao tráfico de drogas e à facção de Pablo Escobar.

O colombiano permanecerá custodiado no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, aguardando a tramitação do processo de extradição perante à Suprema Corte Brasileira, e sua posterior transferência para a Colômbia, onde deverá cumprir sua pena.