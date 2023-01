Criminosos matam vaca e roubam toda a carne do animal em fazenda

Animal foi encontrado pelo caseiro na manhã seguinte ao crime (foto: Divulgação/PMMG)

Uma vaca foi abatida por criminosos que invadiram uma fazenda em Patrocínio, no Alto Paranaíba, NO DOMINGO (8/1). A Polícia Militar informou que eles retiraram toda a carne do animal, deixando apenas os ossos e vísceras no local do crime. Nenhum deles foi identificado.