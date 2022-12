Batida entre carro e caminhão deixa dois mortos em Arcos

A batida ocorreu entre um Hyundai i30 e um caminhão truck (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas, com idade ainda não divulgadas, morreram em um acidente na manhã desta quarta-feira (28/12) na BR-354, em Arcos no Centro-Oeste de Minas. Elas estavam em um carro Hyundai i30 que bateu em um caminhão no Km 470, próximo ao posto Juá.



A Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Entretanto, quando a equipe chegou, dois homens estavam presos às ferragens e sem vida.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros realizou a desencarceramento dos corpos, liberando para a funerária Bom Pastor de Arcos.



O motorista do caminhão não ficou ferido e recusou ser levado para atendimento hospitalar.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista estava molhada devido às chuvas. As primeiras informações são de que, o motorista do carro teria perdido o controle da direção, rodado na pista e batido no caminhão.

*Amanda Quintiliano especial para o EM