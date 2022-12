Greve dos aeronautas é suspensa, e nova votação definirá rumos do movimento

Greve dos aeronautas atrasou voos em Confins às vésperas do Natal (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Após a paralisação dos tripulantes aéreos chegar ao quinto dia, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou a interrupção do movimento grevista durante uma transmissão ao vivo na noite desta sexta-feira (23/12). A decisão acontece em decorrência de uma nova proposta apresentada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA).



Na nova proposta, o SNEA oferece um reajuste da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 5,97%, mais 1% de aumento real em todos os itens econômicos. O reajuste incide sobre salários fixos e variáveis, pagamento de diárias em todo o território nacional, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale-alimentação. Apenas as diárias internacionais não sofrerão reajustes.

A novidade também ficou por conta das cláusulas sociais que incluem folgas com horários definidos – de início e término, em escala publicada – e caso haja alguma alteração, por parte das empresas, que ultrapasse a quatro horas, as companhias serão multadas em R$ 500.

O presidente do SNA, Henrique Hacklaender, destacou que esta, talvez, seja a última proposta apresentada pelo sindicato patronal. Três foram apresentadas pelo TST e uma pelo SNEA. “Sou um grande esperançoso, já que estamos há cinco dias em greve e o dissídio coletivo se aproxima. A partir daí, um colegiado de juízes é que vai decidir nossas vidas”, iniciou.

“Após as paralisações no período desta manhã, entramos em contato com as empresas para tentar chegar em uma composição e do que era necessário ser feito. Até lá, os movimentos grevistas estão suspensos. Votem com consciência. Só isso vai nos trazer bons frutos”, pediu Hacklaender.

A greve dos aeronautas afeta diariamente, desde segunda-feira (19/12), os aeroportos de Confins (Grande BH), Congonhas , Guarulhos e Viracopos (os três no estado de São Paulo); Galeão e Santos Dumont (ambos no Rio de Janeiro-RJ); e os aeroportos de Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Fortaleza (CE).