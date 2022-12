Pacientes do Hospital do Câncer de Passos ganham passeio em Furnas

A comitiva com os empresários que proporcionaram a diversão (foto: Arquivo pessoal)

Acostumadas à dor, a enfrentar a doença para se manterem fortes, as crianças da pediatria do Hospital Regional do Câncer de Passos, Sudoeste de Minas, tiveram um dia diferente nessa segunda-feira (19/12), longe de medicamentos, injeções, soro e do inevitável sofrimento que o câncer traz. Um dia que certamente ficará marcado para sempre em suas memórias. Tudo de graça.

O almoço foi servido às 12h30. Depois houve recreação no balneário e as crianças retornaram para as suas rotinas às 17h.

Molhando os pezinhos na água; pura brincadeira (foto: Acervo pessoal)

De acordo com Adair, depois de um ano do projeto idealizado por ele e pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Passos, tenente Daniel, eles conseguiram realizar um sonho das crianças e adolescentes que estão em tratamento no HRC.

As crianças brincaram, correram, nadaram, comeram bastante e, especialmente, riram muito. Foram 27 pacientes, acompanhados do psicólogo do Hospital Regional do Câncer e equipe médica do hospital, juntamente com acompanhantes familiares, perfazendo um total de 60 pessoas.

“Deixo aqui minha gratidão a todos que fazem parte do Furnas Aventura que carinhosamente atenderam as crianças e ao Toninho Massareco pela parceria", frisou o empresário.