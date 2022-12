COVID: Santa Casa de Passos limita visitas com alta de casos

O aumento no número dos casos de COVID-19 na cidade e na região fez com que a Santa Casa de Misericórdia de Passos, no Sudoeste de Minas, limitasse o número de visitas na unidade de saúde por 15 dias. Comunicado assinado pelo diretor técnico José Renato Alves, nessa sexta-feira (16/12), restringiu as visitações.“Mediante o momento atual, torna-se necessária a redução do fluxo de pessoas na unidade hospitalar. Sendo assim a partir dessa data serão suspensas as visitas por 15 dias”, diz o comunicado. De acordo com informações do Núcleo de Comunicação Integrada da Santa Casa, o objetivo é prevenir um potencial avanço da COVID-19.Conforme boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado da Saúde), entre 1º e 16 de dezembro foram 10 mortes e 3.373 casos nos 27 municípios que compõem a SRS (Superintendência Regional de Saúde) de Passos.De acordo com comunicado divulgado pela Santa Casa nessa sexta-feira, as visitas estão suspensas por 15 dias nas alas B, C e F, nas unidades de clínica médica, clínica cirúrgica, leitos especiais e AVC, pediatria, Hospital Regional do Câncer (HRC), maternidade e retaguarda.O hospital também informa que são permitidas visitas, com limitações, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, UTI coronária, UTI neonatal e pediátrica, estabilização e AVC (retaguarda).