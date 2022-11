Aos 90 anos, educadora Magda Soares é homenageada em evento da UFMG

A educadora Magda Soares Guimarães, docente da UFMG e uma das maiores referências em alfabetização no país. é a homenageada do evento (foto: Foca Lisboa/UFMG) Professora, referência nacional em alfabetização, escritora e nome de destaque na história da educação. Aos 90 anos e ainda na ativa, a belo-horizontina Magda Soares Guimarães será homenageada na 15ª Reunião Científica Regional Sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), a ser realizada de terça (29) a sexta-feira, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, na capital.





Em formato semipresencial, o maior evento científico da Região Sudeste terá como eixo norteador, conforme os organizadores, o tema "Educação, democracia e justiça social no desafio urgente da reconstrução nacional", com a presença de docentes, discentes e pesquisadores de programas de universidades de Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. No encontro, haverá conferências, 16 sessões especiais, apresentação de trabalhos, lançamentos de livros e outras atividades culturais.





No auditório da Faculdade de Educação da UFMG, em BH, ocorrerá a solenidade de abertura, encerramento e parte das mesas de debate. Já em formato online serão promovidos minicursos, painéis temáticos, conferência do pesquisador e especialista em políticas de educação, Luiz Carlos de Freitas, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a maior parte das 16 sessões especiais, mais de 400 apresentações de trabalhos frutos de pesquisa nos programas de pós-graduação da região e outras frentes da programação. Com exceção de reuniões internas, todas as atividades contarão com transmissão ao vivo e aberta pelo canal da Anped Nacional no YouTube





Nas 16 sessões especiais, estarão presentes pesquisadores que debaterão temas diversos como ensino remoto e educação híbrida, financiamento da educação e teto de gastos, evasão escolar, políticas de diversidade, Base Nacional Comum Curricular, 200 anos de independência do Brasil, educação e modernismo, Plano Nacional de Pós-Graduação, educação antirracista e antissexista, avaliação da pós-graduação, reforma do ensino médio, carreira docente e ética na pesquisa em Educação.





Também serão promovidas oficinas e sessão pública (pré-evento) da UPMS - Universidade Popular dos Movimentos Sociais, iniciativa criada pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos, com encontros em todo o mundo, além de atividades culturais, lançamentos de livros e a exposição permanente “Lugar de menina negra é na escola”.





Para a presidente da Anped, Geovana Lunardi, “o evento se caracteriza como espaço de importância para dar visibilidade a pujante produção científica do campo da educação, mesmo em tempos de cortes e hostilidade do governo federal, e também para debater e traçar perspectivas de políticas públicas para educação brasileira”.





Professora é referência em alfabetização

A 15ª Reunião Científica Regional Sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) terá como destaque a sessão de homenagem, na sexta-feira (2), à educadora Magda Soares Guimarães, docente da UFMG e uma das maiores referências em alfabetização no país.





Natural de Belo Horizonte, Magda Soares Guimarães bacharelou-se e licenciou-se, em 1954, em letras neolatinas pela UFMG. Cinco anos depois, fez concurso para essa universidade e atuou nos cursos de letras e pedagogia até 1999, quando se aposentou e recebeu o título de Professora Emérita da UFMG. De acordo com a instituição, em 1960 e 1961 ela participou ativamente de uma experiência pioneira: a criação do Colégio Universitário da UFMG, do qual foi diretora.





Já em 1962, Magda foi aprovada no concurso de livre docência e, sob sua coordenação, o currículo do mestrado em educação da UFMG foi remodelado na década de1970. Em 1990, foi inaugurado na Faculdade de Educação (FaE/UFMG), sob sua coordenação, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita.





Desde a aposentadoria, ela vem atuando como voluntária, realizando um trabalho de desenvolvimento profissional de professores da Rede Municipal de Educação de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Essa ação educativa resultou na publicação do livro “Alfaletrar; toda criança pode aprender a ler e a escrever” (2020).





SERVIÇO





15ª Reunião Científica Regional Sudeste da Anped





Data: 29 de novembro a 02 de dezembro





Local: evento híbrido, com atividades online e presenciais na UFMG campus Pampulha, em BH





Inscrições: até o dia do evento e para ouvintes





Submissões: encerradas





Transmissões: online abertas pelo canal da Anped Nacional no Youtube





Mais informações e programação completa: http://regionais.anped.org.br/sudeste2022/