Água do Velho Chico só deverá ser enviada a Montes Claros em 2023

Em junho deste ano, foi inaugurado o sistema de captação de água no Rio São Francisco para o abastecimento de Montes Claros (413,4 mil habitantes), a sexta maior cidade do estado, no Norte de Minas. Mas, mesmo com a conclusão do sistema, que tem 150 quilômetros de tubulação, a maior adutora do Sudeste brasileiro, somente no período da seca de 2023 a água do Velho Chico poderá ser levada para atender a população da cidade.

A Copasa informou que, desde junho até agora, foram realizados testes operacionais para avaliar o funcionamento da adutora do Rio São Francisco, que tem o ponto de captação no município de Ibiaí, abaixo da foz do Rio das Velhas. A empresa diz também que o sistema São Francisco será utilizado de “forma complementar”, ou seja, quando o volume total captado em outros reservatórios e em outros mananciais não for suficiente para o abastecimento da cidade-polo do Norte do estão, sem a necessidade de racionamento.

A adutora do Rio São Francisco para abastecer Montes Claros consumiu investimentos da ordem de R$ 257,3 milhões, recursos da Copasa e do Governo do Estado. Os primeiros testes de funcionamento da adutora foram feitos entre março e abril deste ano. A obra foi inaugurada em 8 de junho passado, com a presença do governador Romeu Zema (Novo), em Montes Claros.

“Nesse período (de junho até agora), foram realizados testes operacionais para avaliação dos sistemas e equipamentos. A utilização do sistema São Francisco será feita de forma complementar, considerando o gerenciamento sustentável das demais fontes existentes: Sistema Morrinhos (captações da Lapa Grande e Rebentão do Ferros), sistema Pacuí (captação Rio Pacuí) e sistema Verde Grande (Barragem de Juramento), baseada na disponibilidade hídrica de cada fonte de produção e dos custos energéticos”, informou a Copasa, por meio de nota.

“Diante da eficácia do gerenciamento dos referidos sistemas e a correspondente condição de atendimento ao abastecimento de Montes Claros, ainda não foi necessário o incremento da produção do sistema São Francisco”, diz a companhia de saneamento.

A Copasa informou que a Cemig ainda está concluindo uma “obra de grande porte” para a melhoria do fornecimento de energia para assegurar o funcionamento 24 horas por dia da captação e do bombeamento de água no sistema São Francisco em Ibiaí.

De acordo com a Copasa, atualmente, o volume médio diário consumido em Montes Claros é de uma vazão de 1.032 litros por segundo. Ou seja: a cidade consome 89.164.800 litros de água tratada por dia.

Segundo a empresa, o maior volume de água que chega em Montes Claros, na atualidade, é da Barragem do Rio Juramento/Sistema Verde Grande, que responde por 56,19% do abastecimento do município (504,1 litros por segundo).

A estação de tratamento de água do Sistema Pacuí (captação no rio homônimo, localizado no município de Coração de Jesus, a 56 quilômetros de Montes Claros, responde por 29,41% do abastecimento da cidade (292,2). Já a estação de tratamento de água Morrinhos (sistema Pai João/Porcos e poços tubulares) tem participação de 19,84% no abastecimento de Montes Claros, com uma vazão média de 197,2 litros por segundo.

Visita de equipe da prefeitura

A prefeitura de Montes Claros, que, em 2018, renovou a concessão do sistema de água e esgoto do município para a Copasa por mais 30 anos, informou que tem acompanhado a instalação do Sistema Rio São Francisco. Nesse sentido, enviou uma equipe da Âgência Municipal de Água, Saneamento Básico e Energia (Amasbe) em Ibiaí, para avaliar a captação de água no Velho Chico, instalado em uma estrutura de balsas.

“A Amasbe visitou todas as unidades que integram o novo sistema, de Ibiaí até Coração de Jesus, onde a Copasa, em agosto de 2017, implantou o Sistema do Rio Pacuí para contribuir com o abastecimento de água do município de Montes Claros. Os primeiros testes já foram realizados e o sistema encontra-se pronto para entrar em operação”, informou a prefeitura.

O presidente da Amasbe, Guilherme Guimarães, que também é vice-prefeito da cidade, disse que durante os testes operacionais, foi comprovado que o Sistema São Francisco está pronto para entrar em funcionamento.

Ele salientou que a recomendação é que, no período de chuvas, a Copasa recorra a outros mananciais “com água corrente”, como o Rio Pai João e o Rio Pacuí, para captar maior volume de água para abastecer a população. Assim, durante o tempo chuvoso, a barragem do Rio Juramento será “mais poupada” para que o seu volume possa ser elevado e garantir uma “reserva” hídrica para atender o município no período de estiagem prolongada.