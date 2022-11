Servidora sequestrada em Minas está desaparecida há dois meses

Mulher foi abordada em avenida enquanto ia de bicicleta para o trabalho (foto: Redes Sociais/Reprodução) A servidora pública Analice Ramos de Oliveira, 50 anos, sequestrada em Governador Valadares, na Região do Vale do Jequitinhonha, está desaparecida há dois meses.

Conforme informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as investigações foram encerradas e o inquérito encaminhado ao Ministério Público.

Relembre o caso

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento onde os sequestradores pararam a mulher. No vídeo, o relógio marcava 06h57 da manhã.

Ela tenta se desvencilhar do ataque de um dos homens que desce do carro, mas é empurrada para o banco traseiro do veículo. O motorista foge em alta velocidade.

Três foram presos

Segundo a PCMG, que falou com o Estado de Minas nesta quarta-feira (23/11), três suspeitos foram presos durante as investigações.

O primeiro foi abordado no dia 25 de setembro, no Bairro Atalaia, em Governador Valadares – a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um homem de 34 anos.

“Realizadas buscas na residência, foram apreendidos aparelhos celulares, quatro passaportes e certa quantia em dinheiro, indicando a iminência de fuga”, diz a PCMG.

No local, foram encontradas três armas de fogo e munições de calibres 22, 38 e 380. A companheira do primeiro preso foi levada à Delegacia de Plantão por omissão de cautela, pois o material estava exposto ao alcance de crianças que moravam na residência.

Ela prestou depoimento e liberada; o homem foi ouvido e preso.

Objetos apreendidos pela polícia na casa do primeiro suspeito de sequestrar Analice (foto: PCMG/Reprodução)

O segundo suspeito, de 28 anos, foi encontrado no dia 26 de setembro, uma segunda-feira. Preso em flagrante pela Polícia Militar, foi encontrado junto de um veículo carbonizado na BR-381, próximo ao Bairro Turmalina.

“A perícia esteve no local e realizou os trabalhos técnicos, não sendo encontrados vestígios da vítima”, completa.

O indivíduo foi levado até à Delegacia de Plantão, respondendo pelos crimes de incêndio, receptação e adulteração. O caro, que teve o número do chassi identificado, foi furtado no dia 2 de agosto de uma concessionária de Governador Valadares.

Com 18 anos, o terceiro suspeito foi abordado pela Polícia Militar no dia 2 de novembro, no Bairro Castanheiras, após mandado de prisão expedido pela Justiça.

“Até o encerramento das investigações, a mulher não foi encontrada”, fala a PCMG.