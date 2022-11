Visita guiada ao Cemitério do Bonfim terá sua última edição do ano

A visita é gratuita, com limite de 25 vagas. Para participar é preciso tirar o ingresso, disponível 10 dias antes do evento, no site da Fundação de Parques e Zoobotânica (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A história da primeira e mais antiga necrópole de Belo Horizonte, o Cemitério do Bonfim, será contada em uma visita com guias pela última vez no ano no dia 27 de novembro, um domingo, às 9h. O projeto é uma iniciativa da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica com a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha).