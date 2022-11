Manhuaçu tem domingo violento com dois homicídios

Patrão matou ex-funcionário em rua movimentada de Manhuaçu (foto: Google Street View) Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira, teve um domingo (13/11) violento. Em um intervalo de 12 horas, dois homicídios aconteceram na cidade.

Um deles foi a morte de um rapaz de 22 anos. Ele foi executado com tiros na cabeça e nas costas próximo a um shopping do bairro Baixada.

O autor, que confessou o crime à Polícia Militar, disse que é dono de uma distribuidora de bebidas. E que a vítima já tinha trabalhado para ele como entregador. No entanto, no período em que trabalhava, o dono descobriu que a vítima usava a moto para traficar drogas. Ao saber da informação, demitiu o rapaz. Esse fato ocorreu há dois meses.

Segundo o autor confesso, a partir daí a vítima passou a fazer diversas ameaças a ele. Inclusive, horas antes do homicídio, o rapaz fez uma nova ameaça. O dono da distribuidora, então, em relato aos policiais, resolveu fazer justiça com as próprias mãos.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Manhuaçu.