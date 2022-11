Ibama apreende 33 mil litros de agrotóxicos ilegais e 6 aeronaves em Minas

Operação foi realizada pelo Ibama em conjunto com a Anac, MAPA e Semad-MG (foto: Ibama)



Multas milionárias, aeronaves interditadas e apreensão de toneladas de agrotóxicos ilegais são alguns dos resultados de uma ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que contou com o auxílio de ao menos mais três órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de MG (SEMAD/MG)A operação, que começou na última segunda-feira (7/11), terminou nesta sexta (11/11), foi deflagrada em três cidades - Iturama, Uberlândia (ambas no Triângulo Mineiro) e Unaí (Região Centro-Oeste). No total, 30 estabelecimentos, entre empresas e proprietários rurais, foram fiscalizados.





Até o momento, foram lavrados 24 autos de infração, cujo valor total supera R$ 1,5 milhão. Também foram emitidas 32 notificações e intimações para apresentação de documentação referente à atividade de pulverização aérea de agrotóxicos, com expectativa de que novas multas possam ser geradas após o processamento final, com a análise dos documentos requisitados.





Um detalhe importante dessa operação foi a retirada de circulação de cerca de 33 mil litros de agrotóxicos. Seis aeronaves foram interditadas. A operação contou com a participação de 42 agentes.





A investigação combate principalmente a pulverização clandestina e utilização de agrotóxicos ilegais, que são alternativas para o agricultor que busca baratear os custos de produção, expondo o meio-ambiente e a saúde humana a sérios riscos.





Entre os locais visitados pelos agentes estão galpões, locais de depósito e de preparo dos agrotóxicos, além do pátio de descontaminação das aeronaves. O objetivo foi certificar se a atividade de pulverização de agrotóxicos em lavouras das cidades em questão está sendo desenvolvida de acordo com as exigências estabelecidas na legislação vigente.





Números

O Brasil possui a segunda maior frota agrícola do mundo, ficando atrás apenas dos EUA. Minas Gerais é um dos oito estados brasileiros que detêm 90% da frota do país.





Segundo Rodrigo Herles, chefe da unidade do Ibama em Uberlândia, “a operação Ceres é uma ação necessária e urgente. O uso irregular de agrotóxico tem consequências danosas não só para o meio-ambiente, como para saúde da população, que tem o direito de consumir alimentos saudáveis”.





Nos últimos 35 anos, a área ocupada com agricultura em Minas Gerais passou de 807.165 hectares para 4.718.738. Isso, considerando-se, segundo o representante do Ibama, apenas o período entre 2009 a 2020, em que a área ocupada com agricultura passou de 3.313.527 para 4.639.440 hectares, o que corresponde a um crescimento de 40%.





Nesse período, o volume de agrotóxicos comercializados no estado saltou de 306.785,10 para 686.349,87 toneladas, que representa um crescimento de 123,7%. A aviação agrícola brasileira entrou 2022 com uma frota de 2.432 aeronaves – 2.409 aviões e 23 helicópteros.