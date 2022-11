Micro-ônibus com 17 pacientes capota e mata duas pessoas na MGC-259

Ao que parece, de acordo com o CBMMG, o ônibus saiu da pista e capotou (foto: Google Street View/Reprodução)

Um micro-ônibus com 17 pacientes capotou na MGC-259 por volta das 3h desta segunda-feira (7/11) e fez seis vítimas, duas pessoas morreram. Dentre elas, uma criança. O acidente aconteceu na altura do km 460, próximo à Vila Alexandre Mascarenhas, na cidade de Serro, distrito de Gouveia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), além das duas mortes confirmadas, duas pessoas estão presas às ferragens e outras duas têm fraturas expostas.

O veículo é da Secretaria de Saúde de Serro e transportava pessoas da cidade até o município de Belo Horizonte para consultas e outros atendimentos médicos.

Não se sabe ainda o motivo do acidente ou se chovia no momento do desastre.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, e equipes da Polícia Militar Rodoviária estão se deslocando para o local do acidente.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen