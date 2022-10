Vídeo: carreta cai no Rio Grande enquanto é levada por balsa

Marinha foi acionada para retirada do veículo do Rio Grande (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O transporte de uma carreta dentro de uma balsa terminou mal na manhã desta quarta-feira (26/10) em Delfinópolis, no Sul de Minas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o momento em que o veículo caiu dentro do Rio Grande no momento em que a embarcação se preparava para navegar. O motorista conseguiu escapar da cabine.A Prefeitura de Delfinópolis emitiu um comunicado oficial via Facebook sobre o caso. Conforme a administração municipal, a Marinha do Brasil foi acionada para realizar a retirada do veículo da água.“Informamos ainda que a embarcação Canastra foi retirada de circulação e que a travessia para veículos pesados está suspensa”, diz o aviso.A gestão do município ainda pediu aos condutores que utilizam o transporte para utilizar a BR-464 como alternativa.“Contamos com a compreensão de todos caso ocorra lentidão na travessia, visto que somente a balsa Rio Grande IV está operando”.