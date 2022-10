Kombi da Poesia Itinerante leva obra de Carlos Drummond para ruas de BH

Apresentações da Kombi da Poesia Itinerante levam poesia, música, teatro e artes plásticas para a população (foto: Divulgação/FCCDA)

Belo Horizonte recebe, na tarde desta segunda-feira (24/10), a Kombi da Poesia Itinerante, projeto que tem feito tour por diversas cidades de Minas Gerais em comemoração aos 120 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, em 31 de outubro.

O tour, que já passou pelas cidades de Mariana, Ouro Preto, São João del-Rei e Tiradentes, desde quinta-feira (20/10), saiu de Itabira, cidade natal de Drummond, localizada na Região central do estado, oferecendo declamação de poemas, apresentações musicais e de teatro nos pontos em que a Kombi passa.

Os locais de parada do tour não são divulgados com antecedência. De acordo com o projeto, isso acontece com o objetivo de “arrebatar os espectadores, encantando-os com cultura inesperada, despretensiosa, além de entregar entretenimento gratuito aos moradores e visitantes da cidade.”

A Kombi Itinerante já atua em Itabira e com as viagens por importantes pólos turísticos e culturais de Minas Gerais visa “espalhar a obra do poeta e a inventividade itabirana pelo estado.”

O grupo, composto pelo atual organizador, intérprete, declamador e ator Lucas Lage, e os convidados, o violonista Emmanuel Costa, o vocalista Yago Rios, que interpreta as canções, e a violinista Nouara Monteiro, surgiu após um convite da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) no ano de 2021.

Além disso, as artes plásticas aparecem no projeto por meio da itabirana Annosca, responsável pela criação do figurino da Kombi, sim ela possui todo um visual próprio, e seus integrantes.

Lucas Lage afirmou que a recepção recebida pela Kombi da Poesia Itinerante nas cidades visitadas superou as expectativas. “Em todo lugar a gente foi muito bem recebido, toda esquina tem gente disposta a escutar poesia.”

Segundo Lage, nascer em Itabira, uma cidade que “respira poesia” e cercada por “uma natureza muito bonita” é um privilégio, assim como a realização do projeto. “Do motorista ao produtor, todos somam de verdade, se faltasse uma das peças ele não seria realizado.”

Ele também contou os próximos eventos em que o grupo irá estar presente. “Entre os dias 26 de outubro e 6 de novembro, Itabira estará pulsando literatura. Vamos ter a semana Drummondiana, a Kombi vai estar presente e também teremos o Festival de Literatura Internacional de Itabira (Flitabira), que a Kombi também vai participar da programação.”