Sábado (22) será o Dia D do combate ao câncer de mama em cidades da RMBH

Haverá exames citopatológico, agendamento de mamografia e teste rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Em algumas unidades ocorrerá ações para conscientização sobre a prevenção aos cânceres de mama e colo de útero.





As mulheres que se interessarem, tem até esta sexta-feira (21) para realizar o agendamento prévio do horário na sua própria UBS de referência. O agendamento também pode ser feito com o agente comunitário de saúde (ACS).





O exame preventivo pode ser feito por mulheres com idade a partir de 25 anos. Já a mamografia de rastreio é oferecida para mulheres de 50 a 69 anos, a cada dois anos, desde que o exame anterior tenha diagnóstico inalterado. Nos casos de risco elevado, mulheres com parentes de primeiro grau que possuem histórico de câncer de mama ou ovário, a mamografia deve ser feita anualmente.





A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem é realizar cerca de 900 atendimentos durante o Dia D. Veja a lista das UBSs que irão funcionar nesse dia:





Distrito Eldorado: UBS Novo Eldorado; UBS CSU Eldorado; UBS XV; UBS Água Branca; UBS Parque São João.





Distrito Petrolândia: UBS Duque de Caxias e UBS Sapucaias.





Distrito Nacional: UBS Ilda Efigênia e UBS Amendoeiras.





Distrito Sede: UBS CAD Centro.





Distrito Vargem das Flores: UBS Retiro.





Distrito Industrial: UBS Amazonas.





Distrito Ressaca: UBS Arpoador.





Distrito Riacho: UBS Riacho.





Vespasiano

Em Vespasiano o Dia D do Outubro Rosa acontecerá em todas as UBSs da cidade, das 8h às 16h.









Quem for participar deverá levar sua carteira de identidade e seu cartão do SUS.

Igarapé





Nesse dia haverá toda uma programação especial sobre a saúde da mulher, além de atendimentos com profissionais da saúde. Serão disponibilizados exames preventivos e de ultrassom endovaginal, consultas ginecológicas e orientações profissionais sobre a saúde da mulher.





Vale ressaltar que para a realização de atendimento médico será necessário agendamento prévio na unidade de saúde de referência. Para mais informações, as interessadas poderão ligar para o telefone (31) 98209-5133.

Ribeirão das Neves

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves organizará, também neste sábado (22), a Caravana da Saúde, visando realizar uma série de atendimentos a população.





Quem mora no bairro Franciscadriangela já pode realizar seus agendamentos para amanhã. Os atendimentos ocorrerão na Escola Estadual Custódio Fêlix, das 9h às 16h.









Também haverá orientações de Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde do Idoso e Saúde do homem, e de Saúde bucal; orientações de postura e nutricionais; sobre posse responsável de cães e gatos; orientações da Vigilância em Saúde Ambiental e do Núcleo de promoção à Saúde e Cultura da Paz.





Outros serviços como a realização de cadastro para castração de cães e gatos; Stand educativo (peçonhentos e informativos) e a solicitação de visita técnica de Desratização, peçonhentos e denúncias gerais, também ocorreram neste dia.

Mário Campos

Em Mário Campos, a Prefeitura irá promover, por meio da Secretaria de Saúde, o 1º Encontro da Saúde, no sábado (22) das 8h às 14h. Esse evento será realizado na rua Joaquim Luiz da Silva, n° 689 no bairro Palmeiras.





Durante o encontro, serão disponibilizados vários serviços aos moradores da cidade. Haverá testagem rápida (COVID, HIV, sífilis, hepatite); vacinação de COVID-19 e atualização da caderneta de vacina (0 a 15 anos); aferição de pressão arterial, Glicemia capilar; prevenção da saúde bucal; além de oficina de alimentação saudável.

