Crianças de colégio em BH fazem campanha sobre coleta de fezes dos pets

‘Rua limpa, pet saudável’, esse é o mote da campanha organizada pelos estudantes do 3º e 5º ano do ensino fundamental do Colégio Santa Dorotéia, em Belo Horizonte, sobre a importância de coletar as fezes dos animais de estimação durante os passeios na rua.

Os estudantes foram entregar panfletos e colar cartazes elaborados por eles próprios no entorno do colégio.

As crianças da escola no bairro Sion estavam incomodadas com a quantidade de fezes largadas ao redor do lugar onde estudam – com muita gente pisando nelas todos os dias.