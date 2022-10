Empresa obrigava vendedor a fazer faxina de loja se não batesse meta

Por Daniel Mendes*





A indenização foi fixada pelo TRT-MG em mais de R$4.000 (foto: (Foto: simi.org.br/Reprodução)) O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Minas Gerais condenou uma empresa do comércio varejista a pagar indenização por danos morais por ter tratado de forma humilhante um ex-vendedor da unidade. O valor da ação de indenização foi definido em R$4.142,70. O fato ocorreu na cidade de Barbacena, no interior do estado.









A empregadora, em defesa, alegou que nunca destratou o vendedor ou sequer desconsiderou sua dignidade, imagem ou integridade psicológica. Porém, uma testemunha confirmou as alegações do ex-empregado. "O tratamento da gerente é o pior que se possa imaginar; se o empregado estivesse fora de seu local de trabalho, ela o pegava pelo braço e o levava até o local onde deveria estar; ela chegou a dizer que colocaria uma estrela no chão para cada empregado ficar no seu devido lugar”, relatou a testemunha.





Para o juiz Anselmo José Alves, ficou provado que havia cobranças e imposição de ritmo de trabalho que extrapolavam a razoabilidade, o que caracteriza abuso de poder no exercício de direção. O magistrado ainda acrescentou que todo trabalhador tem o direito a um ambiente de trabalho saudável, tanto física quanto psicologicamente.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen