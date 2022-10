Sexta-feira (7/10) e fim de semana em BH serão chuvosos

BH deve permanecer com o céu nublado durante todo o fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Por Cler Santos*

O fim da semana na capital será nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Belo Horizonte amanheceu nesta sexta-feira (7/10) com céu nublado, e deve permanecer assim ao longo do dia . A mínima registrada foi de 18,1°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras). A máxima prevista é de 29°C.

Quatro regiões de Minas Gerais seguem a previsão da capital: Sul, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Oeste e Campo das Vertentes deverão ter céu nublado, com chuva forte, trovoadas e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada no estado foi em Monte Verde, no Sul, com 14,8°C, e a máxima prevista é de 37°C no Norte.

Fim de Semana

O fim de semana na capital terão temperatura entre 19°C e 30°C no sábado (8/10) e 18°C e 27°C no domingo (9/10).

Para Minas, o Inmet alerta ainda para possibilidade de chuva de granizo para as regiões Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Oeste, Campo das Vertentes e Centro Sul.

*estagiária sob supervisão doeditor Benny Cohen