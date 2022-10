Alertas da Defesa Civil de BH serão enviados por WhatsApp; entenda

Prefeito Fuad Noman falou sobre obras de prevenção no período de chuvas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. PRESS)

Visando diminuir os impactos das chuvas na população de Belo Horizonte, a prefeitura da capital afirmou que os alertas preventivos de chuva, neste ano, também serão enviados pelo WhastApp. A informação foi dada nesta quarta-feira (5) durante o anúncio das ações preventivas para o período de precipitações.



O lançamento da plataforma deve acontecer até o fim do mês. Conforme a PBH, o sistema de alertas será alimentado pela Defesa Civil da capital com previsões de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos.



Para receber as mensagens, os moradores devem enviar uma mensagem de "Olá" para o número: (61) 2032-4611. Ainda há um sistema de monitoramento hidrológico, que vai orientar a Defesa Civil sobre como acionar planos de bloqueio e desbloqueio de vias.



Durante o ano, 87.104 bocas de lobo foram limpas, 1.909 vistorias de risco foram feitas e 125 vistorias de manutenção. Conforme o secretário municipal de Governo, Josué Valadão, até esta quarta-feira (5/10) 66 obras de contenção de encostas e 27 obras de manutenção foram feitas em Belo Horizonte. Entre as intervenções estão a do Córrego Ressaca, na região da Pampulha, e a recuperação estrutural da galeria do Córrego Acaba Mundo, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-Sul.