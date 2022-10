Deputada eleita critica alinhamento de Cleitinho a Bolsonaro: 'Terrível'

Lohanna França repercutiu o resultado das eleições ao usar a tribuna livre da câmara (foto: Reprodução TV Câmara)



A declaração foi feita, nesta terça-feira (4/10), na tribuna livre da Câmara de Divinópolis, ocaisião em que a parlamentar repercutir os resultados do primeiro turno das eleições. Deputada estadual eleita e vereadora de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Lohanna França (PV) criticou o alinhamento do recém-eleito senador Cleitinho Azevedo (PSC) ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno da corrida presidencial com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A declaração foi feita, nesta terça-feira (4/10), na tribuna livre da Câmara de Divinópolis, ocaisião em que a parlamentar repercutir os resultados do primeiro turno das eleições.



Depois de parabenizar Cleitinho, que é natural de Divinópolis, onde também começou a carreira política como vereador, Lohanna classificou como "terrível" a proximidade do político com Bolsonaro.



“Parabenizar a estrela de Minas Gerais que é o Cleitinho. Não o apoiei para Senador pelo seu alinhamento com o presidente Bolsonaro, que eu acho terrível”, comentou.



A vereadora, contudo, pontuou a relevância da eleição de Cleitinho para o Centro-Oeste do estado. “A gente sabe que o Cleitinho como Senador será muito positivo para Divinópolis, será muito positivo para a região pelas emendas que ele carrega consigo”, destacou.



Na mesma ocasião, Lohanna, que apoia a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relembrou a cena em que Bolsonaro imitou as pessoas morrendo por falta de ar durante a pandemia da COVID-19. E disse esperar que o senador eleito perceba que não é “ideal” apoiar lideranças com tal atitute.



“Espero que a maturidade o faça perceber que apoiar alguém que finge imitar pacientes morrendo sem ar não é o ideal. Espero que ele perceba isso com o tempo porque o Cleitinho tem condições de ser mais e ir muito além disso”, ponderou.



Lohanna é a primeira mulher com domicílio eleitoral em Divinópolis a ser eleita deputada estadual. Ela se junta a outras 15 que ocuparão uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a partir de 2023.



A vereadora, que está na metade do primeiro mandato, recebeu 67,1 mil votos distribuídos em cerca de 400 cidades. Em tom crítico, afirmou que não terá "curral eleitoral”.



“Se tem uma coisa que eu tenho pavor é gente que quer ter curral eleitoral. Eu não quero ter curral eleitoral. Minas Gerais é o celeiro da independência, é terra da inconfidência. Minas Gerais é grande demais para ser curral eleitoral de um ou outro deputado", disse.



A política criticou ainda os parlamentares que assumem o papel que chamou de "despachante de recursos", referindo-se às emendas. "Pensar no deputado ou na deputada apenas como despachante de recurso público é apequenar, é mesquinhez, é apequenar o tamanho que um deputado pode ter como alguém que pensa e planeja o futuro do nosso estado. Quero ser e fazer mais que assinar envio de verba pública”, comentou.

Quem é Lohanna?

Ao concluir o ensino médio, mudou-se definitivamente para a cidade polo do Centro-Oeste onde se formou em bioquímica pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)



Até se tornar a vereadora mais jovem e a mais votada de Divinópolis, em 2020, era professora de Inglês na rede privada. Lohanna tem 27 anos.