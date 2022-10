Vazamento de amônia deixa 11 pessoas intoxicadas em Betim

Seis vítimas foram levadas pelo SAMU até três unidades da região, e outras cinco foram atendidas e liberadas no local do acidente

As vítimas são funcionários de uma granja de frangos, localizada na avenida Nova York, no bairro Capelinha. Os Bombeiros deslocaram com cinco equipes para atender essa ocorrência. O SAMU, a Polícia Militar e a Defesa Civil também estiveram no local.