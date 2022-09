Novo capítulo: Justiça libera concessão da BR-365, no Triângulo Mineiro

Trecho Uberlândia e Patrocínio tem cerca de 200km (foto: Reprodução/Google Street View)

O leilão de concessão da rodovia BR-365, no sentido Uberlândia a Patrocínio, volta a ter validade após decisão da Justiça Federal. O consórcio vencedor da disputa agora poderá formalizar o contrato com o Governo de Minas Gerais. O leilão, realizado em agosto deste ano, foi suspenso horas depois de ter escolhido um vencedor.



A decisão foi do Tribunal Regional Federal (TRF) da 6ª Região após recurso do Governo de Minas Gerais, por meio da desembargadora Federal Mônica Sifuentes.



O Consórcio Infraestrutura MG, formado por duas empresas, havia sido vencedor, no dia 8 de agosto. O resultado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade.



Contudo, a 2ª Vara Federal Cível e Criminal em Uberlândia acatou o pedido do Ministério Público Federal e suspendeu o certame no mesmo dia. A decisão havia sido do juiz José Humberto Ferreira.



Entre os argumentos apontados pela procuradoria da República era de que o processo era ilegal e que havia ainda problemas na proposta.



O trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio, de cerca de 200 quilômetros, receberia construções de 36 quilômetros de duplicação e mais 55 quilômetros de faixas adicionais. No trajeto que liga as duas cidades está prevista a construção de acostamentos.