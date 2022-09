Homem que levou filhos para o motel nega ter agredido prostituta no local

Ele postou o vídeo em seu Instagram nesta quinta-feira (29/9) (foto: Reprodução/ Instagram) O cabeleireiro Adriano Gonçalves, de 34 anos, preso na última quinta-feira (22/9) suspeito de ter levado os filhos adolescentes para um motel, em Belo Horizonte, postou um vídeo em seu Instagram negando ter agredido as mulheres que estavam no local. No post, ele diz ter sido vítima de falsas acusações.









Embora negue essa acusação, o homem reconhece que errou ao levar os filhos para o motel. "No calor da emoção, eu acabei confundindo paternidade com amizade, sem medir consequências, que hoje, em sã consciência, eu repudio. Sempre cuidei dos meus filhos com muita dedicação e amor, quem me conhece sabe disso".

Relembre o caso

Adriano foi preso com os dois filhos de 15 e 16 anos e três garotas de programa em um motel na capital. Segundo o boletim de ocorrência, eles estavam em uma boate na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, quando encontraram as mulheres.





Lá, eles combinaram de ir para um motel no bairro Olhos D'Água, na Região Oeste. Em conversa com os militares, uma das mulheres contou que combinou o valor ainda na boate e ele concordou em pagar R$ 1.000 para cada uma pelo programa.





Ela afirmou que estava tendo relação sexual com o cabeleireiro quando ele ficou agressivo e bateu no rosto dela. Mesmo com pedidos para que ele parasse, as agressões seguiram.





Adriano foi preso em flagrante pela prática dos crimes de fornecer bebida alcoólica e drogas ilícitas a menor de 18 anos e conjunção carnal mediante fraude, que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa.





O suspeito foi autuado ainda por abandono intelectual. Segundo a Polícia Civil, os dois filhos do cabeleireiro não frequentam a escola há quase dois anos.

Filhos de cabeleireiro preso em motel não vão à escola há dois anos No sábado (24/9), ele recebeu liberdade provisória e deixou a penitenciária usando tornozeleira eletrônica.