Confira alterações no trânsito e no transporte para Atlético x Palmeiras

Hoje, às 21h45 o Mineirão recebe jogo entre Atlético e Palmeiras (foto: Agência i7/Mineirão)

A BHTrans fará alterações no trânsito e nos transportes públicos, a partir das 17h. por cauasa do jogo entre Atlético x Palmeiras, no Mineirão, às 21h45 desta quarta-feira (28/9).



Trânsito

Será realizada inversão do sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento do Mineirão.

Durante a chegada dos torcedores será implantada a “faixa reversível operacional” no contra fluxo da avenida Antônio Abrahão Caram, entre a agulha do canteiro central próximo da Alameda das Acácias e avenida C, melhorando assim a fluidez na região.

A partir das 20h desta terça-feira (27), serão implantadas as reservas de área (proibição de estacionamento) no anel interno e externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito no dia da partida.

Transporte

No pré jogo, durante e no pós jogo haverá agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, PMMG e Guarda Municipal) para sinalizar, orientar e organziar o trânsito. Veja o que muda:

Diferente do quadro normal, as estações de Move MINEIRÃO E UFMG irão funcionar até 2h da manhã, com as linhas:



Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/Centro/Hospitais - Paradora);

Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz);

Linha 5106 (Bandeirantes/BH Shopping);

Linha 5401 (São Luiz/Dom Cabral);

Linha 503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa);

Linha 504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida);

Suplementar 53 (Confisco/Ouro Minas);

Suplementar 54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey).





Algumas linhas do transporte coletivo terão alteração no itinerário, como a 5106 e Suplementar 54B e 56. Os pontos serão desativados, os usuários terão que usar as paradas localizadas ao longo dos desvios.

Táxi

Os táxis poderão usar as faixas de MOVE da Avenida Antônio Carlos para se locomover até o estádio.

No fim do jogo, os pontos de táxi operantes serão:



Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e a avenida Cel. Oscar Paschoal;

Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a avenida C e Rua Prof. Amílcar Viana Martins;

Avenida Cel. Oscar Paschoal, entre o hall principal e a avenida Pres. Carlos Luz.





Estacionamento do Mineirão

O local conta com 2.800 vagas gerenciadas pela empresa Minas Arena. Para garantir a vaga, o torcedor deve retirar a reserva pelo site da empresa.