Morre homem que se envolveu em briga de trânsito no interior de Minas

O homem que se envolveu em uma briga de trânsito no dia 9 de setembro, em Barbacena, na Região dos Campos das Vertentes, morreu nesta sexta-feira (23/9) depois de ficar durante 14 dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Misericórdia da cidade. Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, de 59 anos, era servidor público e atuava no Serviço de Água e Saneamento do município.

"É com imenso pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do nosso colega Flávio Lúcio de Paula Gonzaga", lamentou a prefeitura de Barbacena em nota oficial divulgada nas redes sociais.





Flávio teve traumatismo craniano há duas semanas após cair na Rua Padre Anchieta, no Centro de Barbacena. Ele levou um soco no queixo durante uma briga com um homem motivada por uma leve batida entre dois veículos. O servidor, que dirigia um Hyundai HB20, caiu desacordado perto do meio-fio, enquanto o agressor, condutor de um Audi A4, fugiu do local.