Piso salarial: enfermeiros de Uberlândia e Patos de Minas cruzam os braços

Em Uberlândia, os protestos se concentraram na Região Central (foto: Divulgação/Comando de greve) Enfermeiros das cidades de Uberlândia e Patos de Minas aderiram à paralisação de 24 horas, nesta quarta-feira (21/9), por conta da suspensão do piso salarial da categoria. Em ambas cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, houve manifestações e as principais unidades de saúde tiveram impacto.

Em Uberlândia, o principal protesto aconteceu na Região Central da cidade. Os profissionais passaram por ruas e praças do Centro e se concentraram na praça Tubal Vilela. Por lá, usando narizes de palhaço com cartazes e por meio de palavras de ordem, enfermeiros e enfermeiras criticavam o Supremo Tribunal Federal (STF) pela suspensão da lei que garantia o piso da categoria.

Já em Patos de Minas, a manifestação aconteceu na parte da manhã, com concentração na Rua Major Gote, em frente ao Hospital Regional Antônio Dias. Os profissionais também buscavam garantia do piso salarial. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Patos de Minas informou que, “por se tratar de atividade essencial, será respeitado o mínimo legal de 30% de funcionamento dos serviços”.

Impactos

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) enfrentou não só a adesão às manifestações em relação ao piso nacional como também a paralisação dos empregados que têm vínculo com a Ebserh como parte das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Segundo repassado pela assessoria de comunicação da unidade, precisaram ser reagendadas algumas cirurgias eletivas, exames e consultas ambulatoriais. Além disso, a manutenção das internações e da chegada de novos pacientes também foi afetada. “Todos os esforços da gestão estão empenhados em busca da manutenção da assistência à saúde, priorizando os atendimentos de urgência e emergência, além de readequar as escalas para manter os serviços em funcionamento”, diz o comunicado.

A reportagem aguarda o posicionamento da Prefeitura de Uberlândia.

Já o Hospital Regional em Patos trabalhará com 50% dos enfermeiros até 7h de quinta-feira (22/9). Também serão priorizados atendimentos de urgência e emergência.

STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a liminar deferida pelo ministro Luís Roberto Barroso que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem. A análise ocorreu na sessão virtual de última sexta-feira (16/9). A liminar, deferida de Ação Direta de Inconstitucionalidade, definiu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços.