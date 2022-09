Motorista morre e dois ficam feridos em capotamento no interior de Minas

Os bombeiros cortaram o teto do carro para resgatar as vítimas (foto: Divulgação/Samu) Uma jovem de 21 anos foi arremessada para fora do veículo ao capotar o carro na manhã desta quarta-feira (21/9), em São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru, em Minas. Outras duas mulheres, de 21 e 22 anos, ficaram pressas às ferragens e foi necessário retirar o teto do veículo para fazer o resgate.

De acordo com o Samu, com o impacto da batida e ao ser arremessada para fora do veículo, ela sofreu lesão grave no tórax.

As outras duas vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e também levadas às unidades de saúde. O estado delas não foi informado.

No resgate, foi necessário usar tesouras e ferramentas hidráulicas para retira-las de dentro do carro.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a motorista teria perdido o controle da direção, capotando o veículo. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos até que o carro fosse retirado.

*Amanda Quintiliano especial para o EM