Câmera flagra acompanhante de homem com deficiência furtando perfume

Momento em que a mulher esconde o perfume na blusa (foto: Reprodução/Arquivo)

O circuito de segurança de uma loja de perfumes do Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, flagrou a acompanhante de um homem com deficiência visual furtando um dos frascos da vitrine na manhã desta terça-feira (20/9).Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar, a mulher chegou a ser questionada pelos funcionários sobre o furto, mas fingiu não entender o que se passava. As câmeras, contudo, captaram o momento em que ela escondeu o perfume por baixo da blusa.