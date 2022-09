Homem morre com tiros na cabeça dentro de casa

Vítima já estava morta quando os militares chegaram na casa onde ocorreu o crime (foto: Reprodução)

Um homem de 32 anos morreu com tiros na cabeça na noite dessa segunda-feira (19/9), no bairro Bela Vista, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Paulo Henrique da Silva.



Segundo a Polícia Militar, um vizinho acionou os agentes pelo 190 denunciando um homicídio. No endereço indicado, os militares encontraram a vítima caída no interior da casa onde morava.

A testemunha que acionou os policiais contou que mora próximo ao local do crime e que escutou cinco disparos de arma de fogo. Quando abriu a janela, viu Paulo caído e a namorada da vítima chorando ao lado do corpo.

A namorada de Paulo também conversou com os militares e contou que estava deitada quando escutou os tiros. Assustada, ela levantou para ver o que estava acontecendo, viu Paulo caído e um homem saindo da casa.

Ela também afirmou que escutou barulho de carro derrapando, mas não conseguiu visualizar o veículo para ter mais informações.

De acordo com o boletim de ocorrência, ainda na data do crime, a namorada de Paulo encontrou com um indivíduo suspeito andando pelas redondezas da casa. Ele chegou a perguntar se a vítima estava em casa, mas saiu logo depois.

A suspeita é de que seja a mesma pessoa que efetuou os disparos.

O Samu foi acionado e confirmou a morte da vítima com lesões no crânio feitas por arma de fogo.

A perícia e o rabecão estiveram no local.

O caso foi repassado para a Polícia Civil.