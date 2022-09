Ministério Público lança operação para controlar desmatamento

Operação busca controlar desmatamento da Mata Atlântica no estado (foto: MPMG/Reprodução)

A Operação Mata Atlântica em Pé, ação do Ministério Público começa nesta segunda-feira (19/9) em 17 estados do país. A ação visa combater o desmatamento e a recuperar áreas degradadas do bioma no país.

Em Minas Gerais, a operação estará presente em 20 municípios, contemplando 175 alvos. As ações de fiscalização seguem até o dia 30 de setembro, quando serão contabilizadas as áreas vistoriadas e as infrações identificadas.

Esta é a quinta edição nacional da operação. A ação faz uso de sistemas de monitoramento via satélite para localizar e visitar propriedades em que há suspeita de desmatamento.

Caso sejam constatados crimes ambientais, os responsáveis são autuados e podem responder judicialmente, além das sanções administrativas relacionadas aos registros das propriedades rurais.

Segundo dados da edição mais recente do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, publicado em maio deste ano, um aumento de 66% de redução do bioma em relação ao ano anterior foi registrado. Foram 21.642 hectares de floresta nativa desmatada entre 2020 e 2021. Em Minas Gerais, 9.209 hectares de Mata Atlântica foram perdidos.

Segundo o Ministério Público, em Minas, estão empenhadas na ação três viaturas do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim) e quatro policiais militares; 20 viaturas e 41 policiais da Polícia Militar; 15 viaturas e 30 técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e seis viaturas e 12 servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Ao final das ações de fiscalização, no dia 30 de setembro, os resultados da edição deste ano da Operação Mata Atlântica em Pé serão apresentados pelos órgãos responsáveis.