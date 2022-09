PM encontra mais de 200kg de maconha em chácara

Mais de 200 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira (16/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa e uma arma, que era produto de crime, também foi encontrada.

A PM recebeu informação sobre droga em uma área de chácaras no distrito de Martinésia. Ao chegar ao local, os militares fizeram contato com um homem que morava em uma das casas na área apontada como local de armazenamento do entorpecente.

Com essa confirmação, os militares entraram na casa e encontraram 225 barras de maconha em dos cômodos do local. A droga estava em sacos usados para armazenar ração de peixe, enroladas em plástico.

Uma balança eletrônica e uma arma de fogo e munições foram apreendidas. Segundo a polícia militar a arma foi roubada em Araguari.

Havia ainda documentos do suposto sobrinho do homem que atendeu aos policiais. Com essa identificação, os militares chegaram a ir à casa do dono dos documentos, mas ele negou qualquer ligação com a casa e com a pessoa que dizia ser seu tio. Não havia provas suficientes para prendê-lo.

Já o homem que disse que apenas cuidava das casas na chácara foi preso por tráfico de drogas e todo o material foi encaminhado para a delegacia de plantão de Polícia Civil.