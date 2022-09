Bike BH abre 10 novas estações de bicicletas compartilhadas no Centro

Para alugar as bicicletas, é preciso se cadastrar no site do projeto ou no aplicativo “Bike BH”, disponível na App Store (iOS) e na Play Store (Android). São três modalidades de pagamento: assinatura mensal, de R$ 25 (válido por 30 dias), o passe diário, de R$ 6 (válido por 24 horas) e o passe lazer, de R$ 10 (válido aos sábados e domingos). O pagamento é por cartão de crédito.

- Estação 15: Praça Rui Barbosa (Av. Santos Dumont);

- Estação 16: Praça Raul Soares (R. Santa Catarina, 296);

- Estação 17: Praça Afonso Arinos (Av. Álvares Cabral, 180);

- Estação 18: Praça da Liberdade (Av. João Pinheiro);

- Estação 19: Diamond Mall (Av. Olegário Maciel. 1.639)

- Estação 20: Praça do Ciclista (Av. Carandaí, 728);

- Estação 21: Av. Andradas (R. Aquiles Lobo, 845);

- Estação 22: Parque Municipal (Alameda Ezequiel Dias, 152);

- Estação 23: R. Sergipe (R. Sergipe, 1.210);

- Estação 24: Santa Efigênia (R. Levi Coelho, 87)

O uso de bicicletas compartilhadas na cidade faz parte do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da capital. Lançado em setembro de 2019, o Bike BH é um projeto da prefeitura em parceria com a Serttel, que venceu a licitação e opera o sistema, e a Unimed-BH.

Estações da Bike BH na região da Pampulha (foto: Reprodução/Google Maps)

Na Pampulha, as bicicletas já estão disponíveis em 14 estações, como a do Iate Tênis Clube, a da Portaria 1 do Parque Ecológico, o Museu de Arte da Pampulha, a do Mineirão e a do Mineirinho.