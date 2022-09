Festa Chilena de BH acontece neste domingo no Mercado Distrital do Cruzeiro

Evento já aconteceu outras quatro vezes. Ingressos são gratuitos, sujeitos a lotação do espaço (foto: Divulgação/Festa Chilena de BH)

A 5ª edição da Festa Chilena de Belo Horizonte será realizada neste domingo (18/9) no Mercado Distrital do Cruzeiro, na região Centro-Sul da capital. A celebração volta a ser presencial após dois anos da pandemia.O evento terá as tradicionais barraquinhas de comidas e bebidas típicas do Chile, apresentações musicais e uma apresentação da, tradicional dança chilena. Também será realizada uma aula aberta de introdução ao vinho chileno, um dos mais apreciados pelo público mineiro.

“Produzir a festa chilena de BH é uma alegria muito grande, e também uma grande responsabilidade: juntar minas e Chile na capital, que foi reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia”, afirma Lino Ramos, produtor cultural, chef de cozinha e membro da Diretoria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira, responsável pela Festa.

“É momento de mostrar aos mineiros, brasileiros e turistas o que é que o Chile tem de bom, todo aquele carinho, com seus vinhos, com sua comida gostosa... é o momento de celebrar toda essa latinidade que nos une”, diz.



Os ingressos são gratuitos, limitados a lotação do espaço, e podem ser retirados neste link. O evento vai das 11h às 19h.

Gastronomia

O público poderá saborear as tradicionais empanadas chilenas, além de pratos típicos como a– biscoito de abóbora acompanhado dos molhos “pebre” (à base de cebola, tomate, coentro, tomate, aji chileno e azeite) ou “apaltado” (com abacate, alho, temperos chilenos e limão).

Também serão vendidos os pasteis de choclo, feitos com creme de milho e manjericão e recheados com carne moída, frango, cebola, azeitona preta e ovo cozido.

Outro destaque é o choripán – cujo nome vem de pão (pan) e linguiça (chorizo). O destaque está no molho pebre com chimichurri e salsa criolla. Os anticuchos, por sua vez, são espetinhos feitos à moda andina.





Empanadas, sopaipillas e choripán são algumas das comidas típicas vendidas na festa. (foto: Divulgação/Festa Chilena de BH)

Para beber, além dos vinhos, há o, um drink chileno feito à base de(vinho branco adocicado) e sorvete de abacaxi.

“Nossa gastronomia é muito rica. Por isso, buscamos selecionar quitutes para demonstrar essa variedade”, afirma a chef chilena Carol Pizarro, uma das organizadoras do evento. “Outro critério foi escolher pratos que são comumente degustados nas nossas festas pátrias, comemoradas em todo o mês de setembro no Chile. O que também explica a escolha da data para a realização da nossa festa aqui em BH”, completa.

No evento, estará presente a chef chilena Milsa Marin Morales, que vai comandar um jantar “Minas-Chile” com o chef Guilherme Melo no Nuúu Restaurante e Gastrobar na véspera, aberto ao público.

Música

O som ficará por conta da Blubli Banda, comandada pela chilena Fran Acuña e pela brasileira Mari Junqueira; a Sonora Banda, especializada em música latina; e um sexteto de músicos brasileiros e chilenos, liderado por Camilo Bernales, que já se popularizou com o público mineiro desde a primeira edição da Festa. Também haverá barraquinhas de artesãos chilenos e de outros países da América Latina.

5ª FESTA CHILENA DE BH