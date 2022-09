Incêndio com liquidificador deixa idoso com 70% do corpo queimado

Um homem de 64 anos teve 70% do corpo queimado, na madrugada desta quarta-feira (14/9), no bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As queimaduras se estenderam por todo o corpo, atingindo até as vias aéreas. As chamas também atingiram a casa do idoso.O Corpo de Bombeiros (CBMMG) deslocou três guarnições para o local da ocorrência e lá encontraram um liquidificador totalmente incendiado, além de um recipiente de álcool jogado no chão.