Consulado do Haiti vai passar por BH por dois dias para atender imigrantes

Os objetivos da iniciativa são facilitar os serviços consulares para imigrantes e diminuir o fluxo de demandas na embaixada, em Brasília. (foto: Stenio Lima/Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação) Os milhares de cidadãos haitianos que vivem em Belo Horizonte e região terão, por dois dias, a oportunidade de emitir e retirar documentos sem ter que ir até Brasília, na Embaixada do Haiti.

Entre os serviços que serão oferecidos estão a emissão de passaporte e da carteira de identidade haitianos, com marcação prévia, e a retirada de documentos já emitidos pela embaixada, sem marcação prévia, por ordem de chegada.





Os objetivos da iniciativa são facilitar os serviços consulares para imigrantes e diminuir o fluxo de demandas na embaixada, em Brasília. O acesso aos documentos é crucial para buscar trabalho formal, uma reivindicação básica dos imigrantes.

A ação é uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com a Embaixada do Haiti e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC. A iniciativa tem o apoio do Serviço Jesuíta a migrantes e refugiados do Brasil.

A Cátedra Sérgio Vieira de Mello é um projeto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) com universidades brasileiras para apoio a pessoas refugiadas ou em situação de refúgio. Essa é a primeira parceria entre a PBH e a Cátedra.

Comissão Consular da Embaixada do Haiti

Datas: 13 e 14 de setembro

Horário: 9h às 17h

Local: Av. Dom José Gaspar, 500 - Bairro Coração Eucarístico, entrada pelo acesso 5.

Telefones para contato: (31) 99210-3443/99210-3444