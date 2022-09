Creche de Pouso Alegre tem surto de virose em mais de 200 crianças

Unidades de saúde de Pouso Alegre registram aumento nos atendimentos (foto: Terra do Mandu)

Crianças têm sido o principal público contaminado por um surto de gripe e de virose em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A situação contada por pais é que em várias escolas houve casos de febre e sintomas gripais. Aulas foram suspensas na Creche Irmão Alexandre, no bairro Foch, após 230 crianças apresentarem manifestações.

A Prefeitura de Pouso Alegre confirmou o aumento de atendimentos em unidades de saúde da cidade. Já a Secretaria de Saúde pediu às pessoas que fiquem atentas aos sintomas de gripe, dores musculares e, se necessário, busquem atendimento.

Aulas suspensas em creche

Na última segunda-feira (5), a Creche do Foch notou a falta de 200 alunos da manhã. E 30 estudantes tiveram febre e diarreia e voltaram para casa durante o dia, segundo contou Joana Giorgete, presidente da Associação de Promoção do Menor e mantenedora da creche.





De acordo com Joana, um pediatra voluntário orientou a creche a não receber as crianças na terça-feira (6) para providenciar a desinfecção do prédio. O médico informou que havia um surto no município, com atendimento intenso no consultório dele e também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"E foi feita lavagem de todos os locais e desinfecção da escola. A Vigilância Epidemiológica esteve na escola e liberou o funcionamento na manhã desta quinta-feira (08/09). As aulas foram retomadas e apenas duas crianças tiveram que ir para casa, sendo que mais da metade das crianças compareceram", destacou Joana.





"Deixei os pais à vontade caso quisessem trazer os filhos e a maioria preferiu ficar em casa, mas, os pais não informaram se estão doentes ou não", completou.

Caso do Centro Educacional Reis Magos





Casos também foram relatados por responsáveis pelas crianças do Centro Educacional Reis Magos (CREM), no bairro São Cristóvão. Ao portal Terra do Mandu, o pai de um aluno, que preferiu não ser identificado, citou que metade dos alunos estaria doente.

"Tem pais que não deixam os filhos irem às aulas, por medo de contaminação. As escolas estão lotadas de crianças doentes. A prefeitura tem que tomar providência sobre isso."





Ele relata que o filho teve que faltar aula e, após consulta médica, está medicado com antibiótico. "O pediatra disse que tem um surto de H1N1".

O homem ligou na Vigilância Epidemiológica Municipal e foi informado que o setor já tinha conhecimento e estava monitorando a situação. A creche publicou uma nota, afirmando que higieniza espaços duas vezes ao dia e orientou sobre o uso de medidas preventivas.

"Atualmente estamos vivendo um surto de influenzas e demais vírus, por essa razão muitos alunos estão apresentando resfriados, gripes, febre e/ou outros sintomas", informou a nota.

Quando há crianças com sintomas, as famílias são acionadas para procurar atendimento médico e a escola pede que crianças doentes fiquem em casa. "Temos sim alguns alunos com atestado, mas, num percentual pequeno, considerado normal. Essas situações não estão apenas em nossa escola, pois os vírus circulam por toda a parte", acrescentou.

Unidades de saúde cheias





Desde o fim de agosto, um surto de gripe atinge crianças e adolescentes da rede pública e particular, relatam familiares. Profissionais de saúde confirmaram à reportagem que esses atendimentos envolveram principalmente adolescentes.

Na rede particular, a situação se repete em várias escolas com alunos que saem da aula com febre ou que não chegam a ir à escola por estarem doentes. A recomendação é buscar atendimento médico e só permitir o retorno da criança ao colégio após completa melhora.

A cantineira de uma escola particular conta que desde domingo (4/9) sentiu mal estar e sintomas fortes de gripe. Ela se assustou ao buscar atendimento médico nesta segunda-feira (5/9).

"O Pronto Atendimento do São João estava lotado, com cerca de 50 crianças com tosse e febre. Mães reclamaram que a Policlínica do São Geraldo tinha tanta gente que fecharam os portões por não conseguir atender e que o Regional também estava lotado. Tudo com o mesmo sintoma de tosse e febre."

Resposta da Prefeitura e da Superintendência Regional de Ensino





A superintendente regional de ensino, Clícia Beraldo, disse à reportagem que durante reunião na manhã desta quinta-feira (8), não houve relato de surto em escolas do município. "Apenas uma escola da rede estadual de Pouso Alegre teve notificação de casos, sem suspensão das aulas".





Entretanto, o aumento significativo nos atendimentos de saúde foi confirmado pelo município. Um levantamento está sendo realizado para "apurar quantas pessoas, crianças e escolas estão contaminadas. Ressaltamos que não estamos com pessoas internadas", informou a administração.

Sobre o fechamento do portão da Policlínica do São Geraldo, na segunda-feira (5), citado pelo pai de uma aluna, a prefeitura nega o ocorrido. O órgão acrescenta que, "devido ao aumento da demanda, o atendimento poderá levar maior tempo de espera".

A administração municipal cita que as principais queixas dos pacientes são "diarreia, vômito e febre, sendo estes os sintomas mais comuns nas viroses habituais neste período do ano". O Executivo ainda pede que, em caso de dores musculares, de garganta, de cabeça, coriza e tosse, a pessoa busque o serviço de saúde.

A nota pede à população para "evitar a automedicação, manter distanciamento físico, usar máscaras se (tiver) sintomas, limpar ambientes, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz, evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies (corrimãos, bancos, maçanetas), manter hábitos saudáveis como alimentação balanceada, ingerir líquidos e praticar atividade física."

Vacinação ajuda a reduzir casos e gravidade da doença





Os casos recentes têm sido relacionados pela prefeitura ao baixo índice de vacinados contra a gripe. O número atingido ainda não foi divulgado. O município lembra que "a vacinação é uma das principais medidas preventivas e uma das mais eficazes para evitar casos graves e óbitos".





Salas de imunização continuam a oferecer a vacinação gratuita para todas as pessoas acima de seis meses de idade. Ela protege contra diferentes tipos de vírus de gripe e resfriado. O portal da Secretaria de Estado de Saúde reúne informações sobre a vacina.

Nayara Andary - Especial para o EM